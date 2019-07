A Red Bull néhány hete felvetetett, hogy az olasz gyártónak vissza kellene hoznia a sokkal kevesebb gondot okozó 2018-as abroncsokat, az elsőre inkább csak piszkálódásnak és blöffnek tűnő ötletről végül tárgyaltak is a csapatok múlt pénteken az Osztrák Nagydíj első edzése előtt.

A Ferrari csapatfőnöke szerint nagy kár, hogy nem sikerült keresztülvinni a dolgot.

“Ma jó csatát láthatunk” – mondta az Osztrák Nagydíj után a RaceFans.netnek Mattia Binotto. “Általában akkor van jó verseny, ha nincs felülteljesítő csapat, ilyen tekintetben ez egy jó hétvége volt. De úgy gondolom, hogy nagy lehetőséget szalasztottunk el a gumik kapcsán. Az egész F1 érdekében tennünk kellett volna valamit. Néha csak beszélünk, de nem cselekszünk. Igazán szégyellem magam, amiért nem változtattunk a gumispecifikáción az idény további részére, ugyanis ez nagyszerű lehetőség lett volna a mezőny összerázására.”

A McLaren nemrég munkába állt új csapatfőnöke, Andreas Seidl ugyanakkor arról beszélt, hogy a vasárnapi futam is azt bizonyítja, hogy kapkodni felesleges, inkább a hosszabb távú megoldásokon kell dolgozni:

“Fantasztikus futamot láthattak ma a Forma-1-es nézők, amire nagy szükség is volt az elmúlt hetek után. És úgy gondolom, hogy ez azt is megerősítette, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk a rövid távú megoldásokkal. Ahogy már a pénteki sajtótájékoztatón is mondtam, a gumiknál sokkal nagyobb problémát kell megoldanunk: az élcsapatok és a középcsapatok közti tempókülönbséget. Ennek a megoldására kellene koncentrálnunk 2021-re, és nem fellazítani a jelenlegi tervezeteket a különböző csapatok igényei miatt.”

Forrás: Fotó: Getty Images