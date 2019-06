Az elmúlt két évben a Red Bull pilótanevelő programjának tagja volt az angol Dan Ticktum, ám az ifjonccal nem volt könnyű dolga az energiaital-gyártónak.

Ticktum egy 2015-ös incidens miatt kapott egyéves eltiltás miatt tavaly nagyon kevés szuperlicenc-ponttal rendelkezett, így még teszten sem vethették be, és végül a Forma-3-as Európa-bajnokságon is alulmaradt Mick Schumacherrel szemben. Ezzel együtt az angol idén Bahreinben és Barcelonában is tesztelhetett már, de az idei évre japán Super Formulába küldött ifjonc odaát sem szerepelt valami jól.

A 20 éves versenyző ejtését a Speed Weeknek erősítette meg a Red Bull utánpótlás-nevelését irányító Helmut Marko: “Már nem tagja a programunknak.”

Maradt viszont a Red Bull-lal a Super Formulában az egykori Benetton-, Ferrari- és McLaren-pilóta, Toro Rosso-főnök Gerhard Berger unokaöccse, Lucas Auer.

“Szugóban ugyan elszalasztotta a második helyet, de a fejlődése pozitív irányba mutat” – mondta róla Marko.