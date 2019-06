A múlt vasárnapi Francia Nagydíjat követően alig négy nap szünet után máris folytatódik a Forma-1-es világbajnokság, péntek délelőtt a Red Bull Ringen lezajlott az Osztrák Nagydíj első szabadedzése.

A leggyorsabb a mercedeses Lewis Hamilton volt, ám az első gyakorláson a címvédő előnye nem volt nagy, mögötte alig 144 ezreddel lemaradva következett a ferraris Sebastian Vettel, Valtteri Bottast (3.) pedig a motorcsere, a korábbi erőforrás sem hátráltatta igazán, ő 166 ezredet kapott csapattársától.

When they tell you it's time to drive your F1 car 😃 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/jO80L3OnAF

A negyedikként záró Charles Leclerc már háromtizedet kapott Hamiltontól, míg a Red Bull-pilóták hátránya fél másodperc feletti volt a hazai pályán.

A top10-be befért még mindkét McLaren-pilóta, Carlos Sainz (7.) és Lando Norris (10.) a renault-s Daniel Ricciardót és a haasos Kevin Magnussent fogta szendvicsbe.

We've all been keen to try the local cuisine – Magnussen just headed straight for the sausage kerb at Turn One 🌭

Testing the limits is what #FP1 is for 👊#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/6tV6Qkhhk5

— Formula 1 (@F1) June 28, 2019