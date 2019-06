Néhány hete téma, hogy több csapat is elégedetlen a Pirelli idei gumijaival, vagyis elsősorban azzal, hogy azokkal kizárólag egy csapat, a Mercedes boldogul. A Red Bull a Ferrari támogatásával lobbizni kezdett azért, hogy a Pirelli hozza vissza a tavalyi szerkezetű gumikat, de a próbálkozás eléggé erőtlennek tűnt, és nem is támogatták elegen.

A Pirelli az idei szezonra vékonyabb futófelületű gumikat vezetett be, több csapat szerint ennek is köze van ahhoz, hogy sokszor képtelenek beletalálni a megfelelő működési tartományba. Mario Isola, a Pirelli sportfőnöke korábban arról beszélt, hogy az idei szezonra nemcsak a gumik, hanem az autók is változtak, így semmi garancia arra, hogy a tavalyi gumik egyáltalán működnének.

Most mégis úgy áll a helyzet, hogy az első ausztriai szabadedzés előtt a csapatok leülnek az FIA és a Pirelli képviselőivel, hogy hivatalosan is tárgyaljanak a tavalyi gumik visszahozásának lehetőségéről. Amennyiben támogatást kap az elképzelés, a nyári szünet után térhetnek vissza a tavalyi abroncsok.

Az ülést Nikolas Tombazis, az FIA együléses versenyautókért felelős igazgatója hívta össze, hogy egyszer és mindenkorra kiderüljön, van-e elegendő támogatója a kezdeményezésnek. A Pirelli csak abban az esetben tud változtatni, ha erre hivatalosan felkérik.

A tíz csapatból hétnek kellene támogatnia a váltást, a Mercedes és partnercsapatai, a Williams és a Racing Point jó eséllyel nincsenek mellette. Korábban a McLaren is inkább elégedettnek tűnt az idei gumikkal, így egyelőre a kezdeményezés leszavazására látszik nagyobb esély.