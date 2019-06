Lewis Hamilton 2007-ben érkezett a Forma-1-be, és kis híján rögtön az első évében megnyerte a bajnoki címet, mindössze egy ponttal csúszott le róla.

Hamilton úgy érzi, azóta sokkal könnyebbé vált az F1-es autók vezetése, még az újoncok is azonnal elboldogulnak velük. Az ötszörös bajnok szerint ez ellen tenni kellene valamit, ő maga három futamot is simán letolna egymás után.

Max Verstappen szerint Hamilton félrebeszél. “Ez egy nagy baromság” – fogalmazott Verstappen.

“Persze ha ennyire jó autód van, elég 90 százalékon vezetned. Sokkal gyorsabbak vagyunk, mint az elmúlt években bármikor. Nem egészen értem, honnan jött ez.”

Verstappen Romain Grosjean szavain is megrökönyödött, a francia szerint már a gokartozás is megterhelőbb az F1-nél. “Ezt már semennyire sem értem. Gokartozás közben teljesen más izomcsoportokat használunk.”

“Ha most elmennék gokartozni, 20-30 kör után azt érezném, végem van. Amikor 15 éves voltam, 300 kört is simán lenyomtam. Akkor ez most vajon azt jelenti, hogy nem vagyok olyan erős, mint 15 évesen?”

“Hát, nem. Csak teljesen más izmokat használunk. Semmi értelme ennek az összehasonlításnak.”