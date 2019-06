A 2019-es Forma-1-es Francia Nagydíj második szabadedzésén a mercedeses Lewis Hamilton időmérős szimulációja kezdetén elvesztette uralmát autója felett, a pályán keresztbe csúszva kiütött egy bóját, majd a következő bukótéren átvágva úgy tért vissza a pályára, hogy a mögötte érkező Red Bull-os Max Verstappen elkerülő manőverre kényszerült, majd emiatt ő is kisodródott.

Lewis Hamilton clearly rejoining the track in an unsafe manner here.

*ducks for cover* #F1 pic.twitter.com/kqgOrBZQ8X

— Planet F1 (@Planet_F1) June 21, 2019