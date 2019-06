Péntek délután folytatódott a 2019-es Forma-1-es Francia Nagydíj edzésnapja a Le Castellet-i Paul Ricard pályán, ahol az aszfalt gyenge tapadása és a gumik plusz a meleg kölcsönhatása alaposan megnehezítette a versenyzők dolgát.

Az edzés során nagyon sokan csúszkáltak, hibáztak, kiszaladtak a kanyarokban, a lágy keverék pedig nem sokáig bírta.

Time for a new set of tyres, Nico? 👀🔍

The German slides and spins inside the last half hour of FP2#F1 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/d7tbrV9cJd

— Formula 1 (@F1) June 21, 2019