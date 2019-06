A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a Francia Nagydíj helyszínén, a montreali versenybírók jelenlétében hallgatta meg pénteken 14.15-kor a Ferrari képviselőjét, a sportigazgató Laurent Mekiest, aki új, “cáfolhatatlan” bizonyítékok bemutatásával akarta elérni, hogy a felügyelőszervezet felülvizsgálja a Sebastian Vettelre a Kanadai Nagydíjon kiszabott öt másodperces büntetését.

Az FIA versenybíróit nem sikerült meggyőzni, nem láttak új bizonyítékot, így marad a büntetés, a Ferrari nem fellebbezhet.

A Ferrari videós, telemetriai és GPS-adatokat mutatott be a versenybíróknak, de a stewardok jelezték, hogy ezek a döntés idején is rendelkezésükre álltak, így nem jelentenek újdonságot. A Scuderia szintén bizonyítékként nyújtotta be az egykori F1-pilóta, Spy Sports-szakértő Karun Chandhok televízióban is leadott elemzését, ám ezt azzal utasították el, hogy személyes vélemény, míg Vettel csak később elérhetővé vált sisakkamerás felvételeit nem tartották “jelentősnek és relevánsnak” a versenybírók, szerintük nem tartalmazott új információkat a korábban hozzáférhető felvételekhez képest.