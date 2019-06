Az alsóbb kategóriákban mindent megnyerő Nico Hülkenberg 2010-es F1-es bemutatkozásakor a jövő nagy sztárjának tűnt, ám az azóta eltelt évtizedben beváltatlan maradt az ígéret, Hülkenberg 165 futam alatt szégyenszemre még dobogóra sem állt a száguldó cirkuszban, amivel övé ez a kínos rekord.

Valószínűleg egészen másképp alakult volna a karrierje, ha 2014-re sikerül a Ferrarihoz szerződnie – erről is beszélt a Forma-1 hivatalos podcastje, a Beyond the Grid legutóbbi vendégeként.

“Az ember sosem tudja, hogy végül miért született bizonyos döntés, az ilyesmit nem mondják el. Centiken múlott? Valakit megcsípett egy méh? Fogalmam sincs” – mondta. “Valóban voltak tárgyalások, úgy vélem, jó ideig reális esélyem is volt, de végül sajnos semmi sem lett belőle.”

Hülkenberg Fernando Alonso csapattársa lett volna a Ferrarinál, így adja magát a kérdés, hogy vajon a spanyol akadályozta-e meg a leigazolását. “Ezt én is szeretném tudni.”

A német hozzátette, hogy azóta beszélt erről Alonsóval is, de ma sem lát tisztán.

“Fernandónál sosem lehet tudni, hogy tényleg úgy is gondolja-e, amit mond. Szerintem szeret játszani, szóval tényleg nem tudom, hogy támogatta-e az ügyemet vagy sem, de most már mindegy is, ez már a múlt.”