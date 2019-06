“Tudtuk, hogy a pálya valószínűleg kedvez nekünk, de a munkát így is el kellett végezni. Az autó egyre jobbnak és jobbnak érződött az időmérőn, de a piros zászlós megszakítás nem volt egyszerű.”

“Az első két kanyarban kicsit fel kellett gyorsítani magam, mert nem volt egyszerű bekapcsolni a gumikat. De innentől az autó olyan volt, mint egy játékszer. Szinte üvöltötte nekem, hogy gyerünk, csináld tovább, és őszintén élveztem.”

“Nem voltam biztos benne, hogy ez elég lesz Lewis ellen, de aztán beleüvöltötték a rádióba, hogy pole pozíció. Lenyűgöző érzés volt, de a versenyen nehéz küzdelemre számítunk.”

Az eredmény Mattia Binotto csapatfőnököt is meglepte, arra számított, hogy a Mercedes feltekert motorral verhetetlen lesz. “Az biztos, hogy most nagyon örülünk” – fogalmazott Binotto. “Ezen a hétvégén eddig rendben teljesítettünk. Ez az eredmény számunkra is meglepetés. Pozitív meglepetés. Amikor olyan nehéz helyzetben vagy, mint mi mostanság, egy pole pozíció lökést ad.”

Vettelé lett a nap nyilatkozata is: azt akarta mondani Hamiltonról, hogy Kanadában nagyon “ügyes” (handy), de valamiért a “handsome” (csinos) szó jött a szájára. Nem jött annyira zavarba, gyorsan hozzá is tette Lewisra mutatva, hogy “hát nézzenek csak rá!”

Vettel on Hamilton:

“Normally he’s pretty handsome around here… pretty handy is what I wanted to say but there you go, handsome as well, look at him…”#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/BXoEKqBVmq

— RaceFans (@racefansdotnet) June 8, 2019