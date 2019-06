A középmezőny legjobbja a hatodik helyezett Kimi Räikkönen lett, az Alfa finnje szűk 1,2 másodperccel volt lassabb Hamilton legjobbjánál.

A 90 perces edzés nem zajlott le gond nélkül. Az Alfa Romeós Antonio Giovinazzi fél órával az edzés vége előtt összetörte kocsiját. A gyakorlást nem kellett emiatt félbeszakítani, de az olasz már nem ülhetett vissza a 99-es rajtszámú autóba.

Meredek pillanat volt a williamshez beugró kanadai tesztpilóta, Nicholas Latifi esete is. A Robert Kubica autójában ülő fiatal majdnem ütközött egy mormotával, de a Forma-2 élmenője idejében elkerülte az állatot.

A rendkívül poros pálya többeken is kifogott, számos elfékezés, pályalevágás és megpördülés tarkította a másfél órás gyakorlást.

Phew!

A close call at the “Wall of Champions” for @PierreGASLY #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/oGBDtmExJS

— Formula 1 (@F1) 2019. június 7.