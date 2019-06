„Úgy gondolom, a mai Ferrari hasonlít az 1996/1997-esre: egy fejlődő alakulatról beszélünk, szilárd alapokkal” – idézi Binotto szavait az olasz sportlap, a La Gazzetta dello Sport. – „A magunk szerepében mi is eléggé fiataloknak számítunk, de annál inkább sikerre éhesnek. Nagyon sok hasonlóságot látok az akkori és a mostani csapat között: a víziót, a munka iránti vágyat, a szenvedélyt és a tehetséget.”

Természetesen a világsajtóban is téma a Ferrari bukdácsolása, de legutóbbi nyilatkozatában a csapatfőnök, Mattia Binotto arra emlékeztette a nagyérdeműt, hogy a domináns Schumacher-korszak is hasonlóképpen kezdődött, amikor az akkor kétszeres világbajnok megérkezett 1996-ban, majd egy évvel később alulmaradt Jacques Villeneuve-vel szemben a bajnoki címért folytatott küzdelemben, 2000 és 2004 között viszont begyűjtött további öt világbajnoki trófeát.

Az előszezoni teszteken mutatott formát tekintve gyengén indult a Ferrari a 2019-es idényben, ugyanis a Mercedes nem csak a többi csapatot, de az olaszokat is leiskolázta, és az eddigi hat futamot győzelemmel zárta.

„Személy szerint én is sajnálom, hogy így kezdtük ezt az évet, de muszáj hinnünk a csapatban a továbbiakban is. Ehhez szurkolóink türelmére és támogatására is szükségünk van” – tette hozzá.

„Nagyon jó versenyzőink vannak, egyrészt a tapasztalt Vettel, másrészt pedig a nagyon gyors és fiatal Leclerc személyében” – jegyezte meg az aktuális Ferrari-pilóták kapcsán Binotto.

Az interjúban szó esett a csapatnál folyamatban lévő átszervezésekről is. Binotto elmondta, hogy január óta átalakult a gárda, így már nem a klasszikus horizontális csapatszerkezet jellemző – ennek keretében például a csapat fiatalabb tagjai is előrukkolhatnak ötleteikkel, amelyekkel előrébb lendülhet a Ferrari teljesítménye.

