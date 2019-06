Olvass tovább

Mint kiderült, Gasly is zöldfülű volt ebben az „iparban”: „Ez volt az első alkalom, amikor kipróbálhattam, és remek volt. Eléggé izgatottan vártam, hogy lássam, hogyan fog alakulni ez az egész. Bár a képességeim a -2-es szinten vannak, de szerintem rendben volt. Ezek a srácok hihetetlenül erősek.”

Hitting the target 👊 Max is getting his eye in 🤘🇨🇦 @RedBullCanada #givesyouwings pic.twitter.com/g9tYrItk2t — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) June 5, 2019

Ennél pontosabban aligha hasíthatta volna ketté ezt a fadarabot Verstappen.

Verstappenék előbb célba dobtak a fejszékkel…

…majd a holland pilótát célozta meg valaki egy játékbaltával

Lumberjack lowdown 🇨🇦 Bulls kick off the #CanadianGP 👊 #givesyouwings pic.twitter.com/qbfXY2HLQl — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) June 5, 2019

Let's get sawing 🤙 It's time to work through the wood 💪🇨🇦 @RedBullCanada #CanadianGP pic.twitter.com/erC2wyk3ae — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) June 5, 2019

A fűrészelés azonban már csapatmunka volt: a fűrész egyik végén Verstappen, a másikon Gasly.

Over to the pro 👊 Working with a motor is more our style 🤘🇨🇦 @RedBullCanada #CanadianGP pic.twitter.com/g70b06YnDC — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) June 5, 2019

Motorosfűrészes bemutatóban is része volt a négy pilótának, akik láthatóan jobban tűrik a V6-os erőforrások zaját…

Az orosz torpedó ezúttal nem vágta túl nagy fába a fejszéjét.

Kvjat és Albon is együtt fűrészelt.

Forrás: Fotó: Red Bull