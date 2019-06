Dumontier arra is kitért, hogy a Circuit Gilles Villeneuve nyomvonalához nem nyúltak hozzá, így az új, 9 méterrel hosszabb bokszépületet a régi helyére kellett felhúzni, míg a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) jóváhagyásával 3 métert szűkítettek magán a bokszsávon – így a garázsok mögött több mint 10 métert nyertek.

„Kihívás volt befejezni az építkezést tíz hónap alatt, főleg a mi téli időjárásunkkal… Majdnemhogy csodaszámba megy” – mondta. –„Ráadásul ez a tél még nálunk is keménynek számított! De végül befejeztük, és a végeredményre büszkék vagyunk.”

60 millió kanadai dollárral, azaz több mint 12,5 milliárd forinttal támogatta Montreal városa és Québec tartományának kormánya a Kanadai Nagydíj szervezőit, akik az összeget a bokszutca megújítására fordították. Erre egy 10 hónapos építési tervet dolgoztak ki, azonban a téli időjárás miatt félő volt, hogy nem sikerül időben befejezni a munkálatokat. Szerencsére nem igazolódtak be az ezzel kapcsolatos aggodalmak, amit szinte csodának nevezett Francois Dumontier, a nagydíj főszervezője.

„A Forma-1 lesz a fő használója az épületnek, de az év többi részében több helyiséget is ki fognak bérelni különböző események apropóján. A sajtóközpont is többfunkciós, és amennyire tudom, az épületbe máris számos rendezvény szervezését tervezik” – jegyezte meg.

Az új komplexumra joggal lehetnek büszkék a kanadaiak, ugyanis több csapattól is kaptak már pozitív visszajelzést arról, hogy elégedettek az újításokkal.

„100 százalékkal jobb, mint a tavalyi évben volt” – idézi a Racing Point egyik csapattagját a Le Journal de Montreal. – „Örülünk a változásoknak, semmiben sincs hiányunk.”

Egyetértett vele a Renault szerelője is: „Nagyon pozitív az egész. Teljesen más, mint korábban” – nyilatkozta, de amikor arról kérdezték, hogy Kanadában találhatóak-e most már a legjobb létesítmények a versenynaptárban, nemleges választ adott, majd meg is magyarázta, miért: „Abu-Dzabi, Bahrein és Azerbajdzsán jobbak, de meg kell jegyezni, hogy egészen más költségvetésről van szó.”

A kanadai versenyhelyszín felújítása nem ért véget, ugyanis a jövő évi verseny után teljesen újra fogják aszfaltozni a pályát, amely 2024-ig rendelkezik érvényes szerződéssel.

Forrás: Fotó: Europress