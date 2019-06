Az F1-ből tavaly év végén kiszállt Fernando Alonso mostanra túl van az idei – sikertelen – Indy 500-as próbálkozásán, június végén a toyotás WEC-programját is lezárja, és sem az Indycarban, sem a hosszútávú világbajnokságban nem vállal jövőre teljes idényt. Mivel a kétszeres világbajnok korábban többször is leszögezte, hogy nem zárja ki a Forma-1-es visszatérést, logikusan adja magát, hogy talán már a 2020-as F1-es szereplésre készül.

A kérdést neki is szegezték egy közösségi médiás kérdezz-felelek során, de a 37 éves spanyol azt mondta, nem foglalkozik ezzel:

“Jelenleg nem gondolok erre” – felelte, azt viszont hangsúlyozta, hogy az idei kudarc ellenére sem tett le az Indy 500 megnyeréséről, a hármas korona begyűjtéséről.

“A sportban a különleges eredmény eléréséhez néha több próbálkozás kell, kudarcok is jöhetnek. Több mint 300 F1-es futamon indultam, hogy 32 győzelmem legyen, ahogy a Real Madridnak is 100 év kellett, hogy 13 bajnoki címet gyűjtsön és a legeredményesebb csapat legyen. Ezek jól példázzák, hogy a a sportban a sikerráta alacsony, ezért is különleges dolog, amikor megvan az eredmény” – magyarázta.

Alonso azt is elárulta, hogy 2019 második felében sem dől majd hátra, a Le Mans-i 24 órással együtt “még nyolc nagyon fontos versen” vár rá ebben az évben.