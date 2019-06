„Semmi sem tudja felülmúlni a hazai versenyt!” – kezdte gondolatait. – „Montrealban születtem, itt is nőttem fel, így ez számomra mindig egy különleges hét. Gyerekkoromban édesapámmal mindig kilátogattam a Kanadai Nagydíjra. Emlékeim szerint 5-6 éves lehettem, amikor láttam Michaelt [Michael Schumacher – szerk.] is nyerni. Igazi példakép számomra.”

Ennek ellenére Stroll mindössze harmadjára fog versenyezni a Circuit Gilles Villeneuve-ön, de természetesen jóval régebbi emlékek is kötik a pályához – a 2016-os Forma-3-as Európa-bajnok a csapat előzetesében világított rá a miértekre.

Félig-meddig az egyik hazai futamára készül a Racing Point, hiszen egyik pilótája, Lance Stroll számára abszolút hazai pálya a montreali, és arról sem szabad megfeledkezni, a tavaly nyáron lezajlott csődeljárás és azzal járó tulajdonosváltás óta maga a tulajdonosi kör is kanadai.

Olvass tovább

„A kanadaiak imádják az F1-et, a futam pedig már-már tradíció a városban. Az egész hétvége olyan, mint egy fesztivál; mindig nagyon komoly támogatást kapok a rajongóimtól. Különleges érzés látni a kanadai zászlókat a lelátókon és tudni, hogy a tömeg érted szorít” – jegyezte meg a kanadai közönség kapcsán a 20 éves pilóta, aki 2017-ben itt szerezte pályafutása első Forma-1-es világbajnoki pontjait, miután a 9. helyen ért célba. Azonban tavaly már az első kört követően búcsúzott, miután összeakadt Brendon Hartley Toro Rossójával.

Stroll számára fontos lenne, hogy komolyabbat villantson hazai közönsége előtt, mert idén idáig egyik időmérőn sem tudott bejutni még a Q2-be se, és a versenyekről is mindössze két 9. pozíciót tud felmutatni hat futam után, amikkel jelenleg a 16. az egyéni kiírásban.

„Ami a pályát illeti, az nagyon technikás. A fékek és az autóbeállítás terén is erősnek kell lenned, mert csak így tudsz átmenni a kerékvetőkön, illetve elég tempót átvinni a sikánokon” – tért ki a kanadai pálya tulajdonságaira Stroll. – „Az első néhány kanyar különleges számomra, mert gyerekként mindig az 1-es kanyarban található tribünről néztem a versenyeket. Az első kanyar mindig is hepehupás volt, viszont komoly tempóval tudsz megérkezni ebbe a kanyarba, csak arra kell ügyelni, hogy időben lassíts, és érintsd a 2-es kanyar csúcspontját.”

„Véleményem szerint a legjobb előzési pont az utolsó sikánt megelőző hátsó egyenes, mert DRS-sel lehet ott előzni. Viszont az utolsó lassítónál óvatosnak kell lenni, mert itt bebiztosíthatod vagy el is bukhatod a teljes körödet. Sok időt lehet itt nyerni, de a hiba nem fér bele.”

Stroll csapattársának, Sergio Pereznek is vannak kellemes emlékei a korábbi Kanadai Nagydíjakról: 2012-ben – maradandó teljesítményt produkálva – lett harmadik a 15. rajtkockából indulva, még a Sauber-Ferrarival, de két évvel ezelőtt is el tudott csípni egy 5. helyet.

Viszont a balszerencse sem áll távol tőle: 2014-ben dobogós helyért harcolva ütközött Felipe Massával az utolsó körben, illetve több alkalommal is csak egy hajszálon múlt a pontszerzés – mindennek ellenére bizakodóan várja a folytatást, főleg azok után, hogy az előző néhány hét igencsak küzdelmes volt a Racing Point számára.

„Kemény futamokat zártunk Spanyolországban és Monacóban, de Kanadát illetően jó az előérzetem. Pontosan látom ugyanis, mennyi munka zajlik a színfalak mögött azért, hogy javuljon az autó teljesítménye, és hiszek benne, hogy a helyes irányba haladunk. Egyedülálló pálya a montreali, hiszen az egész az egyenesekről és a magas tempójú lassítókról szól; úgy gondolom, jól fog muzsikálni az autónk itt.”

„Mindig is feküdt nekem ez a pálya, 2012-ben például dobogóra is állhattam” – folytatta mondandóját Pérez. – „Pedig könnyebbnek látszik, mint amilyen valójában. Nagyon nehéz összerakni egy tiszta kört, ellenben könnyű apró hibákat véteni. Mindenki az utolsó kanyarról és a bajnokok faláról beszél, és egyetértek azokkal, akik ezt találják a pálya legizgalmasabb részének.”

Végül a pontverseny 13. helyén álló pilóta is kitért a kanadai hangulatra: „Egyébként imádom ezt az eseményt, de nem csak a kanadai szurkolók miatt, hanem azért is, mert mindig látogatnak ki mexikóiak is. Akármikor meglátok egy-egy mexikói zászlót a lelátón, mindig elmosolyodok.”

Forrás: Fotó: Getty Images