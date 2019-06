A Ferrari a téli tesztek után nagy reményekkel vágott neki a 2019-es Forma-1-es idénynek, de az olasz csapat 2014 óta nem kezdte olyan rosszul a szezont, mint idén, hat forduló után gyakorlatilag kizártnak látszik, hogy a bajnoki címért küzdjenek.

Az utóbbi időszakban Vettel bőven kapott kritikákat, már az is felröppent, hogy belefáradt a küszködésbe, ezért az év végén kiszállhat, de a Ferrari-specialista szakíró, Leo Turrini szerint a csapatnál nem a németet hibáztatják a sikertelenség miatt, nem szeretnék, ha elmenne:

“Pillanatnyilag a Ferrarinál senki sem szeretné Vettel távozását. Maranellóban nagyon is tisztában vannak azzal, hogy ezzel az autóval Amerika Kapitány se lehetne világbajnok. Vettel jelenleg jogosan frusztrált. Az ötödik évét tölti az olaszoknál, nagyon sokat beletett ebbe, voltak hibái is, de nyert is egy tucatnyi futamot. Véleményem szerint sokkal nagyobb tiszteletet érdemelne a média, a közösségi média világában, bár azt hiszem, ezt nem sokan osztják” – írta.