A Forma-1-es Monacói Nagydíjon a Mercedes rossz gumidöntésének köszönhetően a Red Bull-os Max Verstappen 66 körön keresztül üldözte a címvédő Lewis Hamiltont. Bár a holland pilóta előzése nem jött össze, időbüntetés miatt pedig végül csak a 4. helyen rangsorolták, nagyon élvezte a csatát, szeretné, ha rendszeresen összecsaphatna a világbajnokkal.

“Hogy őszinte legyek, továbbra is várom, hogy igazi küzdelemben lehessek Lewisszal. Nyilván pár éve már együtt versenyzünk, de sosem éreztem azt, hogy egy teljes szezon során harcban lettünk volna. Ő mindig a bajnoki címért küzdött, míg nekünk csak néhány jó futamunk volt. De néha emiatt könnyebb is megelőzni, hiszen neki a bajnokságra kell koncentrálnia” – magyarázta az F1 Racingnek.

“Remélhetőleg idén a szezon túlnyomó részében, minden hétvégén küzdhetünk majd” – tette hozzá.

Azért a hétvégén következő Kanadai Nagydíjtól nem vár olyan sokat Verstappen, Monacóval ellentétben a montreáli pályán a motorerő az elsődleges, a Honda pedig egyelőre nincs egy szinten a Mercedesszel, sőt, a Ferrarival sem.

“Mindig öröm Montreálba utazni. A pálya igazából elég nehéz, még ha szemre sok egyenesből is áll. Nagyon fontos, hogy vesszük a sikánokat, hogyan használjuk a kerékvetőket, mert sokba fájhat, ha hibázunk. Egymásból következnek a dolgok, balról jobbra, jobbról balra, ha egy helyen hibázik az ember, annyi az egész szakasznak” – magyarázta a csapat futambeharangozójában.

“Élvezetes pálya, és legalább előzni is lehet, ha úgy alakul. Ugyanakkor szerintem a Ferrari versenyképesebb lesz Kanadában, szóval nekünk nehezebb dolgunk lesz, de ahogy mindig, most is megpróbáljuk majd a maximumot hozni.”