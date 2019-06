A korábbi pletykákat követően a múlt héten érkezett a hír, hogy a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) fúziós ajánlatot tett a Renault-nak, ha létrejönne a szövetség, a világ harmadik legnagyobb autógyártójává válna az olasz, francia, japán és amerikai márkákat tömörítő konglomerátum.

A két óriás a Forma-1-ben is érdekelt, a Renault és az FCA-hoz lazán kötődő Ferrari is gyári csapattal vesz részt, ráadásul az FCA az idei év óta az Alfa Romeo márkával is jelen van, kérdés, hogy milyen hatással járna az összeolvadás ebből a szempontból.

“Először is, a Ferrari autógyártóként és versenycsapatként sem része az FCA-nak. Az anyacégről való leválással megszűnt a veszélye, hogy Maranellót lenyelje egy ilyen megaüzlet” – írta a Ferrari-specialista olasz szakíró Leo Turrini.

“De a franciákkal való, egyenlő szövetség esetén logikus feltételezés, hogy a Renault a korábbiaknál jobban igazodna a Ferrari politikai érdekeihez az F1-ben.”

Turrini szerint a Renault-Fiat inkább a néha elnök, Sergio Marchionne Alfa Romeó-s F1-es álmát veszélyeztetné, hiszen az a márka közvetlenül az FCA-hoz tartozik:

“Marchionne már nincs, és azzal, hogy (a technikai főnök) Simone Restát is visszaviszik Olaszországba (a Ferrarihoz), a projekt megfenekleni látszik.”