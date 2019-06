“Tudjuk, hogy jelenleg nem vagyunk elég versenyképesek, és egyelőre nincs is olyan fejlesztésünk az autóhoz, ami jelentős hatással lenne a szezon kezdete óta fennálló problémákra” – mondta a Kanadai Nagydíj beharangozójában az olasz.

Hat forduló után világos, hogy nem egyszeri kisiklás, kis iránytévesztés van a háttérben, az pedig igazán aggasztó lehet a maranellóiak szurkolói és úgy általában a változatos, valódi küzdelmet hozó versenyeket szerető nézők számára, hogy a Ferrari főnöke, Mattia Binotto szerint egyelőre nem is találják a megoldást, a közeljövőben nem lesz érdemi előrelépés.

“Ugyanakkor a kanadai pálya jellege megint csak másféle kihívást jelent, most a csúcssebesség, a fékezési hatékonyság és a tapadás a fő szempont. Úgy érkezünk, hogy a lehető legjobban akarunk szerepelni, az elmúlt futamok hibáit pedig el akarjuk kerülni.”

A montreali Gilles Villeneuve pálya egyenesein a Ferrari motor ereje jól érvényesülhet, de Binotto szerint ezzel együtt sem ők a hétvége favoritjai. Így felelt, amikor arról kérdezték, hol állnak majd a – valószínűleg új motort bevető – Mercedeshez képest.

“Nehéz ezt megmondani. Úgy gondolom, hogy jobbak lehetünk, mint Barcelonában, de szerintem továbbra is az övék a legjobb, legerősebb autó. Úgy vélem, most is ők lesznek az élen, de talán kisebb lesz a lemaradásunk, és igyekszünk majd minden lehetőségre lecsapni.”

“Szerintem az egész csapat, minden csapattag tisztában van a helyzetünkkel, mondhatni büszkék is, hogy a megoldáson dolgozunk. Nem hiszem, hogy problémát jelentene a nyomás. Mindannyian a saját dolgunkra koncentrálunk, nem érünk rá azzal foglalkozni, miket beszélnek mások. Csak a saját dolgunkkal törődünk, semmi mással.”

Forrás: Fotó: Europress