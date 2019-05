Míg 2017-ben az élcsapat Andretti Autosporttal és a Hondával együttműködésben Fernando Alonso igen versenyképesen szerepelt a indianapolisi 500 mérföldes versenyen, amíg motorhibával kiállni nem kényszerült, idén a McLaren önálló projektje csúnyán elhasalt, a hármas korona harmadik ágára hajtó spanyol kvalifikálni sem tudott a futamra.

A McLaren vezére, Zak Brown reméli, hogy jövőre újra nekifuthatnak majd a kihívásnak.

“Ő is ugyanolyan csalódott volt, mint mi. Egyértelműen cserbenhagytuk őt. Ragyogóan vezetett, mindent beleadott, a szurkolókkal, a médiával is nagyszerűen viselkedett, és befelé, a csapattal is. Szerintem szeretne még visszatérni Indianapolisba, úgy gondolom, nagyszerű lenne, ha újra közösen próbálkoznánk” – mondta Brown a RaceFans.netnek.