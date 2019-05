“Az enyém a felelősség, amiért nem hoztuk az 1-2-t. De úgy gondolom, hogy nem is szabad elszállnunk, mert bár lehet ezen nevetni, amint egy csapat a bajnoki címre gondol és elhiszi, hogy győzni fog, nem nyer tovább. Az autóversenyzés legmagasabb szintjén nem normális a sorozatos kettős győzelem, de még az 1-3. hely sem, ezért folyamatosan arra is készülünk, hogy valamikor jön a megbicsaklás. Örömmel elfogadtuk a mostani 1. és 3. helyet, és már gőzerővel készülünk a következő versenyre” – magyarázta az osztrák, hozzátéve, hogy Monaco nagyon jól rávilágított, hogy verhetők.

A Mercedes fölénye óriásinak tűnik, ám a főnök, Toto Wolff szerint a monacói verseny is azt bizonyítja, hogy nem dominálnak, nem automatikus, hogy mindig a dobogón zárjanak.

“Közel álltunk ahhoz, hogy kikapjunk” – utalt arra, hogy Lewis Hamilton borzalmasan kopott gumikon volt kénytelen maga mögött tartani a végig a nyakában lihegő Red Bull-os Max Verstappent.

“Bár ezen a pályán nem igazán lehet előzni, Max még így is megpróbálta és majdnem sikerült is neki. Úgy gondolom, hogy a hagyományosabb pályák miatt el kell ismernünk, hogy a gumi életben tartásával gondjaink vannak, tanulnunk kell Monacóból. Montrealban egy ilyen helyzetben elbuktuk volna a futamot. Szóval nem szabad elszállnunk. Most szárnyalunk, de igazából csak a szerencsénken múlott, hogy győzni tudtunk.”

Forrás: Fotó: Getty Images