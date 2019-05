Verstappen kitartóan üldözte a későbbi futamgyőztest, ám a szűk utcai pályán nem sikerült az előzés. A 76. körben egyszer összeért a két autó, de ez volt a legtöbb, amit a holland tenni tudott. Mivel Hamilton jelentősen visszafogta a tempót, az első négy másodpercekre volt csak egymástól, így a Red Bull versenyzőjét a büntetéssel együtt csak a negyedik helyen értékelték.

In Monaco you’ve got to go all out for the win 🇲🇨👊 #MonacoGP pic.twitter.com/Y6ehXRhdkD

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 2019. május 26.