A Renault-nak nemcsak az erőforrásuk megbízhatóságával akadtak eddig gondjaik, de jelentősen hátráltatja fejlődésüket, hogy az új fejlesztések sem jutnak el elég gyorsan a tervezőasztaltól az autóig. Cyril Abiteboul, a francia istálló csapatfőnöke a nemrégiben bevezetett infrastrukturális változtatásokra hivatkozva a június végén megrendezésre kerülő Francia Nagydíjat határozta meg, mint az új elemek első bevetésének lehetséges időpontját.

“Paul Ricardig minden olyan problémát és késlekedést meg kell oldanunk, melyek a szezon kezdete óta hátráltattak minket a fejlődésben” – fogadkozott Abiteboul.

“Először is, a motorok újra maximális teljesítményen fognak működni, talán még egy kicsit azon is felül. Jelentős aerodinamikai újításokkal is készülünk, és végül, de nem utolsó sorban számos teljesítménynövelő elem kerül majd bevetésre, melyek eddig a szervezeti problémák miatt késlekedtek.”