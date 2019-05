Az idén a pályafutását az Alfa Romeónál folytató Kimi Räikkönen a hétvégi Monacói Nagydíjon 300. Forma-1-es hétvégéjén vesz részt, a csütörtöki edzésnap pedig nem is sikerült rosszul, a csapat mindkét autója a top10-ben zárt.

Räikkönen azt is elárulta, hogy nem rajong a monacói pályáért. Egyrészt nagyon szűkös a garázs és a bokszutca, de még jobban zavarja, hogy mára azért akadnak bukóterek és a kanyarok sem annyira trükkösek.

“Nézőként lehet, hogy szép, de hogy őszinte legyek, én egyáltalán nem szeretem Monacót. Már nem ugyanaz a pálya, mint amikor először versenyeztem rajta (2001-ben). Az uszodai kanyar akkor sokkal szűkebb volt, az első kanyarban korlát volt (bukótér helyett), és másutt is átalakult. Korábban tényleg számított itt a pilóta, de ma már nem. Most már itt is mindig a leggyorsabb autó van az élen.”

Räikkönen egyszer, 2005-ben tudott győzni Monacóban a McLaren volánjánál, de még két évvel ezelőtt is sikerült pole-t szereznie a pályán a Ferrarival.

