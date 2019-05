Kedden érkezett a szomorú hír, hogy hónapokon keresztül tartó betegeskedés után 70 éves korában elhunyt a Forma-1 háromszoros világbajnoka, a Mercedes-csapat elnöke, Niki Lauda.

A címvédő alakulat a hétvégére módosítja a festését, az autón egy – nyilván Lauda híres sapkája után – pirosra színezett háromágú csillag, valamint egy “Danke Niki”, azaz “Köszönjük, Niki!” felirattal tisztelegnek az elhunyt előtt.

A Toro Rossónál a Mercedeséhez hasonló matrica lesz az autókon.

In memory of Niki Lauda.

We will have this sticker on both cars throughout the #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/RFEJgF3DS5

— Toro Rosso (@ToroRosso) May 22, 2019