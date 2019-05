A Ferrari fiatal versenyzője, Charles Leclerc a hétvégén második hazai Forma-1-es futamán vesz részt, a hazai pályán pedig él a szabályokban engedélyezett egy sisakátfestési lehetőséggel.

Leclerc felemás bukósisakban vezet a monte-carlói utcákon, egyik oldalon a 2014-es Japán Nagydíjon elszenvedett sérüléseibe 2015 nyarán belehalt unokabátyja, Jules Bianchi, a másikon tavalyelőtt elhunyt édesapja, a szintén versenyző Hervé Leclerc F3-ban használt mintája látható.

Half of this helmet is Jules' one and the other half is my father's one. Without these 2 I would not be here. Let's give it all for this special week-end. 🇮🇩 pic.twitter.com/OW702VmLqY

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 22, 2019