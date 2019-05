“Hallottam, hogy nincs jól és hogy nem igazán volt kedve telefonos csevegéshez, szóval elgondolkodtam, hogy ilyen helyzetben minek is örülne az ember – egy üzenet olvasása mindig jó dolog. Nem is volt kérdés számomra a levélírás, egyszerűen a tisztelet jele volt.”

A Forma-1 múltja, történelme iránt rajongó Vettel hozzátette, hogy megtiszteltetés volt számára, hogy az évek során lehetősége volt Laudát faggatni a régi időkről.

“Megtiszteltetés volt számomra, hogy nem csak pusztán ismerhettem, de rendszeresen beszélgethettem is vele, nevethettem a viccein. Nagyon száraz humora volt, néha nem is lehetett tudni, hogy viccel vagy komolyan beszél. Ez nagyon tetszett. Nem sok olyan ember van, mint ő volt, nem is csak az F1-ben, hanem általában az életben. Különleges személyiség volt.”

A négyszeres bajnoki kiemelte, hogy annak ellenére, hogy a fő rivális, a Mercedes egyik vezetőjeként dolgozott, mindig igazi úriember volt, majd az őszinteségét méltatta.

“Nagyon egyenes volt, szerintem az emberek néha nem is hitték, hogy komolyan beszél.”

A kérdésre, hogy milyen ember volt Lauda a kameráktól távol, Vettel így felelt:

“Pontosan ugyanolyan, mint a kamerák előtt. Sokan vannak, akik mások, mint a tévében mutatják magukat, egyre többen is vannak, de Niki nem tartozott közéjük. Ő az volt, aki. Sosem tett úgy, mint ha más lenne. Nagyon szókimondó ember, igazi jellem, igazi versenyző volt, az autósport rajongója, emiatt sokan tisztelték is. Nagy, betölthetetlen űrt hagy maga után.”

Vettel a monacói hétvégén elhasználja a szezonra engedélyezett egy eltérő sisakfestésre vonatkozó lehetőségét, a Ferrari pilótája Lauda piros bukójára emlékeztető, az osztrák legenda nevét is tartalmazó mintát hord majd.

Forrás: Fotó: Getty Images