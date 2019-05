Posts the fastest time of the day so far 🚀

Inches from the barrier 😣 But Seb manages to stop in the nick of time 👍#F1 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/WTaOdL4aN6 — Formula 1 (@F1) May 23, 2019

A ferrarisok az edzés alatt láthatóan gondban voltak a féktávokon, Vettel a Ste. Devote-ban, azaz az első kanyarban kis híján a falnak is küldte az autót, de az edzés végén Verstappen is keservesen panaszkodott, azt mondta, összevissza csúszkál, semmi tapadás. A hollandot ráadásul egy vízszivárgás is hátráltatta, nem volt jó délutánja.

A Barcelonában látottakhoz képest meglepően jól ment az Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi és Kimi Räikkönen is befért a top10-be, úgy tűnik, a csapatfőnök nem a levegőbe beszélt, amikor azt mondta, a múlt heti teszten felderítették és orvosolták a problémákat.

Albon impressing again in FP2 – holding 5th with 30 minutes to go 👏#F1 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/p2vwmleWVF — Formula 1 (@F1) May 23, 2019

Gyengén muzsikált ugyanakkor a Renault, Daniel Ricciardóék csak még sokkal lassabb Lance Strollt és a sereghajtó Williams pilótáit előzték meg.

Stroll már délelőtt is lassan kóválygott a pályán, akkor Kimi Räikkönent tartotta fel, míg délután a williamses George Russellt és Ricciardót tartotta fel. Vicces, hogy mind Räikkönen, mind Ricciardo Force Indiaként hivatkozott a már tavaly augusztusban Racing Pointra átkeresztelt autóra-csapatra.

Kimi Raikkonen: "I have that Force India or whatever the f*ck its called!" – FP1 – Monaco 2019#F1 #MonacoGP #Kimi7 pic.twitter.com/rMUN6YQw7n — Eau rouge (@Insidef1) May 23, 2019

Forrás: Fotó: Europress