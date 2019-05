Az egész Forma-1-et megrázta a kedd hajnalban érkezett hír, miszerint 70 éves korában elhunyt a háromszoros világbajnok Niki Lauda. Az osztrák legenda 2012 őszétől a Mercedes-csapat társtulajdonosaként és elnökeként dolgozott, az alakulat csapatfőnöke, Toto Wolff az alábbi nyilatkozatban búcsúzott munkatársától és barátjától:

“Először is a csapat és a Mercedes nevében is részvétemet nyilvánítom Brigitnek, Niki gyermekeinek, családjának és közeli barátainak” – kezdte a honfitárs.

“Niki mindig a sportág egyik legnagyobb legendája lesz, a hősiesség, az emberiesség és az alázat jellemezte a pilótafülkében és azon kívül is. A távozása űrt hagy a Forma-1-ben. Nemcsak egy olyan hőst veszítettünk el, aki az egyik leghihetetlenebb visszatérést produkálta, hanem egy olyan embert is, aki egyenességet, szókimondást hozott a modern F1-be. A józan ész hangjaként is nagyon fog hiányozni.”

“A Mercedes-csapat is vezércsillagát veszítette el vele. Munkatársként Niki az elmúlt hat évben mindig kíméletlenül őszinte, de végtelenül lojális is volt. Megtiszteltetés volt a csapatunk tagjának tudni és látni, mennyit számított neki, hogy a sikereink részese lehet. Bármikor, amikor feltűnt Brackley-ben vagy Brixworth-ben, amikor híresen motiváló beszédeit mondta, olyan energiát közvetített, mint senki más.”

“Niki, egyszerűen pótolhatatlan vagy, nem lesz olyan, mint te voltál! Megtiszteltetés volt, hogy az elnökünk voltál, és megtiszteltetés volt számomra, hogy a barátomnak tekinthettelek.”