“Baráti kapcsolatban vagyunk a Vettel családdal” – mondta Wolff a Bild am Sonntagnak. “Versenyzőként és emberileg is nagyon tisztelem Sebastiant. Ki tudja, mit hoz a jövő?”

Hamiltonról már az olasz Gazzetta dello Sportnak beszélt a főnök:

“Nyíltan beszéltünk erről is a legutóbbi szerződés aláírásakor. A Ferrari az F1 legrangosabb márkája, minden pilóta arról álmodik, hogy velük nyer világbajnoki címet. Ezt tökéletesen megértem. Másrészt persze a Mercedes nagyszerű történetet írt, felélesztettük a múlt sikereit, amire Lewis is nagyon büszke. Senki sem tudja, mit hoz a jövő. Ami engem illet, remélem, hogy nálunk fejezi be a karrierjét további bajnoki címekkel, de azt is tudom, hogy mindenki szeretne egyszer vörösbe öltözni.”

Hamilton a vasárnapi Spanyol Nagydíj megnyerése után reagált Wolff szavaira:

“Úgy gondolom, a tárgyalásoknál mindig érdemes bedobni a Ferrari nevét” – erősítette meg, hogy szóba került az olasz csapat köztük.

Az angol, akinek a magángyűjteményében is van egy-két maranellói modell, elismerte, hogy a Ferrari rajongója, ugyanakkor azt mondta, nehezen tudja elképzelni a Mercedestől való távozást, ugyanis 13 éves kora óta tart a kapcsolata a márkával.

“Hogy szándékomban áll-e máshova szerződni? Egyelőre nincsenek terveim a jövőt illetően. Pillanatnyilag csak élvezem a versenyzést itt, a Mercedesnél. Hihetetlen, amit eggyüt elértünk, és az a szándékom, hogy közös munkával minden idők legsikeresebb csapatává tegyük a Mercedest. Pillanatnyilag csakis ez a célom, csak erre koncentrálok.”

Forrás: Fotó: Getty Images