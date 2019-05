Olaszország

La Repubblica: “Egyszerűen nem tudott hátul maradni: a barcelonai rajtnál és összetettben is második volt csapatársa, Valtteri Bottas mögött, de Lewis Hamilton megfordította ezt a képet, amely nem illik hozzá. És már a lámpa alatt előzött: elment a finn mellett, az élre tört, és ott is maradt egészen a végéig, hogy ismét a helyükre kerüljenek a dolgok.”

Corriere dello Sport: “A Ferrari egyre rosszabb! Hogy mi a gond a Ferrarinál? Ha csak egy gond lenne! De a gond az, hogy pillanatnyilag mindennel gond van. Az autós se a kanyarbejáratnál, se a -kijáratnál nem jó. Lassan már mondhatjuk, ciao, viszlát 2020-ban!”

Gazzetta dello Sport: “A Ferrari szezonját tökéletesen tükrözte Vettel futama: reménytelen. A Ferrarinál mindennel próbálkoznak taktikailag, de ahogy az előző években is, most is minden a reménytelenségből fakad.”

Nagy-Britannia

The Telegraph: “Öt másodperc – ennél többre nem volt szüksége a villámgyors Lewis Hamiltonnak ahhoz, hogy megelőzze Valtteri Bottast és megalapozza a Mercedes ötödik sikerét sorozatban. Példa nélküli dominancia. Nem csoda, hogy a ‘nagyfőnök’, Dieter Zetsche, a Mercedes anyavállalatának, a Daimlernek a vezetője nem tudta abbahagyni a vigyorgást, miközben a két pilóta a barcelonai napsütésben a magasba emelte a dobogón. Minden ellenállás hiábavaló. A dolgok jelenlegi állása szerint – 96 pontos előny a csapatok versenyében, miközben még a negyede sem ment le a szezonnak – a Mercedes dolgozói lassan mehetnek az éves bónuszukért a pénztárba.”

The Guardian: “Lewis Hamilton a múltban többször is hangoztatta, mennyire csodálja a Ferrarit. Az elmúlt hétvégén, a Spanyol Nagydíj aszfaltcsíkján azonban ismét elhaltak azok a kérdések, hogy vajon mikor igazol az olasz istállóhoz. Ezután a magabiztos győzelem után és a Ferrari kapitulációját látva nehéz elképzelni, hogy a legendás márka milyen csalival tudná elcsábítani a brit pilótát.”