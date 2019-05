Ezzel a sikerével Hamilton idei harmadik futamgyőzelmét aratta, pályafutása során ez a negyedik alkalom, hogy a spanyol pályán elsőként intették le. A futam részletes összefoglalója itt olvasható. Az interjúkat David Coulthard készítette.

Lewis Hamilton, Mercedes (1.): “Mindenekelőtt hadd dicsérjem ezt a fantasztikus csapatot. Történelmet írtunk az öt egymás utáni első és második helyezéssel. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a részese lehetek ennek, mint ahogy büszke vagyok arra is, milyen keményen dolgozik mindenki itt a pályán és otthon a gyárban is. Nehéz volt az első négy verseny, még úgy is, hogy egy alapvetően nagyszerű autónk van. Jó, hogy el tudtam menni Valtteri mellett. Nagyon örülök a csapat sikerének.”

“A rajt nagyon érdekes volt, láttam, hogy egy vörös autó hátulról mindkettőnket megkerül. Fogalmam sem volt, hogy mennyivel lehetek előttük. Figyeltem, hogy Valtteri elfékezte magát, én viszont nem követtem el azt a hibát, amit Bakuban.”