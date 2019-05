Nico Hülkenberg megtörte a Renault-t, a német a négyes kanyart fékezte el, és szánkázott át a kavicságyon. Saját lábán visszatért a bokszba, a későbbiekben folytathatta az edzést. George Russell is megforgott ekkor az utolsó szektorban, de nem sérült meg a Williams.

Tíz perccel az első szakasz vége előtt még a mezőny felének nem volt ideje, de a pilóták folyamatosan köröztek. Max Verstappen meg is előzte Leclerc Ferrariját, de a holland nem sokáig örülhetett, ugyanis a Mercedesszel Bottas átugrotta őt. Hamilton is bebiztosította továbbjutását egy harmadik idővel.

A végső tűzijátékra a mezőny nagy része kifutott. Bottas 1:19,979-es idővel megnyerte az első szakaszt, megelőzve Verstappent és Hamiltont. Az időmérőt nem folytathatta a megjavított Renault-val Hülkenberg, a Racing Point pilótája, Lance Stroll, az alfás Antonio Giovinazzi, valamint a két Williams. Russell a harmadik szabadedzésen megütötte a sebességváltóját, ami cserére szorult, emiatt a brit öthelyes rajtbüntetést kapott korábban, így biztosan az utolsó helyről indulhat majd vasárnap.

The rough and tumble of qualifying! So far only the soft tyres are being used – but this may change in Q2. There might just be an advantage in starting on the mediums tomorrow. pic.twitter.com/3bW5mTrFWi

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) 2019. május 11.