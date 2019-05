Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2019-es Forma-1-es Spanyol Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorláson Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Mercedesszel, megelőzve a ferraris Charles Leclerc-t.

Kissé felhős időben, 28 fokos aszfalton, 21 fokos levegőhőmérséklet mellett kezdték meg a körözést a pilóták. Először Lando Norris hajtott a pályára a McLaren volánjánál, de hamar kint volt a pályán a középmezőny számos képviselője is.

#FP3 gets underway with both @LandoNorris and @Carlossainz55 taking to the track. 🇪🇸

Follow the session with live updates on #TEAMStream 👀➡️ https://t.co/cnJBz9wmGZ pic.twitter.com/CK0L9JxM4e

— McLaren (@McLarenF1) 2019. május 11.