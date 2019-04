A Forma-1-ben 2021-ben nagy korszakváltás jön, új autók, új szabályok, új pénzelosztási rendszer lép majd életbe, és a költségek csökkentése is kiemelt szempont lesz.

Ennek keretében a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) nemrég már kiírta az egységes sebességváltók beszállítói pályázatát, most pedig a felnikre is a fékekre is hasonló tendereket indítottak. Az utóbbi pontosabban két pályázat, az egyik a féktárcsákra, a másik a nyergekre plusz a hidraulikára vonatkozik. Ami a felniket illeti, természetesen már az új 18 colos méretre szól a tender, a kiírás szerint csapatonként és szezononként minimum 60-60 szett szállítását kell vállalni.

Mindhárom tender a 2021-24 közötti időszakra szól, opcióval a 2025-ös hosszabbításra.

A leadási határidő május 22., az FIA június 14-éig bírálja el a beérkezett pályázatokat.