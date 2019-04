Furcsa incidenssel kezdődött a bakui versenyhétvége múlt pénteken, az Azerbajdzsáni Nagydíj első edzésének elején ugyanis ripityára törött George Russell Williamsének padlólemeze, amikor áthajtott egy nem megfelelően rögzített csatornafedélen.

George Russell's car gets damaged after going over a drain cover at #AzerbaijanGP FP1#F1 pic.twitter.com/xOfwLZtqGU — Eau rouge (@Insidef1) April 26, 2019

A baleset után le is fújták az edzést, ugyanis több mint 300 hasonló elemet kellett ellenőrizni a pályán.

A brit csapat főnöke, Claire Williams elfogadhatatlannak nevezte az esetet, és jelezte, hogy kártérítést várnak a pályától.

Hétfőn a bakui Forma-1-es futam főszervezője, Arif Rahimov megerősítette, hogy fizetni fognak a Williamsnek:

“Utcai pálya lévén több int 300 ilyen csatornafedél van (a nyomvonalon), mindet ellenőriztük is a hétvége előtt néhány nappal. De előfordul az ilyesmi, ahogy Monacóban, Kínában és Malajziában is volt már hasonló, szóval még épített pályákon is megtörténik” – magyarázta a RIA Novosztyi hírügnökségnek, hozzátéve, hogy alulról korrodálódott el az elem, ezért nem észlelhették a hibát.

“Többször is bocsánatot kértünk a Williams-csapattól, a károkat pedig megtéríti majd a biztosító. Még nem tudjuk, milyen összegről van szó, de biztosan helytállunk” – ígérte.

A kártérítésre egy két évvel ezelőtti eset teremtett precedenst: az eddigi utolsó Maláj Nagydíj utolsó szabadedzésén Romain Grosjean futott rá egy kilazult csatornafedőre, csúnyán összetört az autó, a szepangi pálya biztosítója tavaly tavasszal több százezer dollár kárpótlást fizetett a történtekért.