Kellemes meglepetést nyújtott a Red Bull a 2019-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon mutatott teljesítményével. Max Verstappen az egész futam során tartani tudta az élmezőny tempóját, de a bokszutcából induló Pierre Gasly sebessége is ígéretes volt kieséséig.

Sokáig Verstappen volt a legjobb a pályán, többször meg is futotta a bónuszpontot érő leggyorsabb kört. A holland végül a negyedik helyen zárta a versenyt Bakuban, szorosan Sebastian Vettel mögött. “Vesztettem egy kis időt Perez mögött, de nem akartam kockáztatni az első körben” – utalt a mexikóira, aki lerajtolta a Red Bullt.

“A tempónk megmutatta, hogy a közepes keverék jól működik az autón. A virtuális biztonsági autóig hét-nyolc másodpercet sikerült faragni a hátrányomból, de onnantól nem volt elegendő tapadásom, illetve gumihőmérsékletem. Nem tudtam jobban nyomni, úgyhogy csak annyi volt a cél, hogy beérjek” – mondta Verstappen, akit éppen csapattársa, Gasly műszaki hibája hátráltatott.

A francia versenyző Red Bullja hirtelen lelassult, és a pálya szélén megállt, emiatt a versenyirányítás virtuális biztonsági autós periódussal lassította le a forgalmat a műszaki mentés idejére.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 40/51)

Pierre Gasly pulls over to the side of the road from P6 😫

GAS 📻: “I lost power” reports the Frenchman#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/lKSrOrSDz3

