Eredményes hétvégén van túl a McLaren, miután Carlos Sainz a 7., Lando Norris pedig a 8. helyen ért célba a 2019-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon. A papajaszínben pompázó istálló utoljára éppen a tavalyi bakui megmérettetésen szerzett mindkét autójával pontot.



“Gratulálok az egész csapatnak az idei első dupla pontszerzéshez, mindenki hozzájárult a sikerhez. Így is kell folytatnunk az évet, újabb és magasabb célokat kell kitűzve magunk elé. Óriási löketet ad ez az eredmény nekem a hazai versenyem előtt” – tekintett előre Sainz.

