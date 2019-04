Bakuban péntek délután megtartották a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj első teljes szabadedzését, miután az első gyakorlást George Russell csatornafedeles balesete miatt negyed óra után lefújták.

A délután sem volt sima, kétszer is előkerült a piros zászló: a Racing Point-os Lance Stroll szintén az első negyedóra végén csípte meg a TecPro-korlátot a 2-es kanyar bukóterében, a rózsaszín autó eltávolítása idejére függesztették fel a körözést először, majd a Toro Rossó-s Danyiil Kvjat falazott egy csúnyát a 7-es kanyar kijáratánál. A kigyulladt fékeket oltani is kellett.

RED FLAG 🔴

"I'm sorry guys – the suspension has gone"

And what about those brakes? 👀🔥@kvyatofficial hits the wall at Turn 7 and the session is suspended temporarily #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/fbiCvmlGDk

— Formula 1 (@F1) April 26, 2019