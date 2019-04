A Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko már a Kínai Nagydíj után arról beszélt, hogy a Honda 20 lóerővel erősebb motort ad nekik az Azerbajdzsáni Nagydíjra, mostanra pedig a japán gyártó is megerősítette, hogy Bakuban a Toro Rosso és a Red Bull Racing autóiba is bekerül a 2-es specifikációjú erőforrásuk.

“A bajnokság negyedik fordulóját a versenynaptár leggyorsabb utcai pályáján rendezik. A bakui pálya fő jellemzői a több mint 2 kilométer hosszú fő egyenes és az utcai pályákon gyakori sok derékszögű kanyar. Az erőforrás szempontjából a hosszú egyenesen kiemelt fontossága lesz az energiagazdálkodásnak, a tavalyi tanulságok alapján igyekszünk majd optimizálni a beállításokat” – mondta a Honda F1-es fejese, Tanabe Tojuharu.

“Ezen a hétvégén mind a négy autónál bevetjük majd a belső égésű motorunk 2-es specifikációját. Az új specifikáció fő előnyei a jobb tartósság és megbízhatóság, de a teljesítményben is hoz egy kisebb javulást” – folytatta.

Ahogy tavaly, idén is összesen három friss belső égésű motort használhatnak a pilóták a 21 forduló során, így a váltás egy kicsit korai, de egyelőre nem jár hátrasorolással, bár a Red Bullnál egyébként is jelezték a szezon előtt, hogy a teljesítménynövekedés érdekében bármikor hajlandóak lesznek motorcserékre, a taktikai büntetéseket is vállalják majd, ha a Honda jobb erőforrást kínál.