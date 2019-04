A Forma-1-ben inkább a normának, mint kivételnek számítanak a hosszabb-rövidebb domináns időszakok, ám a Mercedes-csapat 2014 óta tartó uralma már igazán a határokat feszegeti, ha idén is nyernek, beérik a Ferrari hatos csúcsát a konstruktőriben, az egyéniben pedig új rekordot állítanak be.

“Ennek változnia kell. Kell a Red Bull, kell a Ferrari. Kell, hogy némelyik újabb csapat is versenyképes, komoly szereplő legyen. A Mercedes pénzügyi háttere valószínűleg bőven felülmúlja bármelyik másik csapatét, beleértve a Ferrari és a Red Bullt is. Nem csak fantasztikus autójuk, hanem fantasztikus erőforrásuk is van – Lewis nagyon szerencsés fiú, hogy ilyen támogatást tudhat maga mögött.”

Stewart szerint Hamilton óriásit húzott, amikor 2013-ban, egy évvel az új, turbós hibridkorszak kezdete előtt a Mercedeshez szerződött, ám a “jókor jó helyen”-faktor miatt nehéz megítélni, a versenyzői kvalitásait.

“Lewis a legjobbkor igazolt a Mercedeshez. Természetesen nagyon jó versenyző, de vajon jobb Sebastian Vettelnél? Vagy van olyan jó, mint Fernando Alonso, Alain Prost, Jim Clark, Ayrton Senna, Schumacher vagy épp Jackie Stewart volt? Ki tudja. Nem igazán lehet megítélni.”

Forrás: Fotó: Getty Images