A Renault 2016-ra alapította újra gyári Forma-1-es alakulatát a 2011-15 között Lotusként működő enstone-i csapat visszavásárlásával.

A francia gyártónál kezdettől fogva hangsúlyozták, hogy jó pár építkezés vár rájuk, mielőtt a világbajnoki címekért küzdhetnek, ugyanakkor 2019-re már az alkalmi, jó esetben akár rendszeres dobogós helyezéseket tűzték ki célul, hogy aztán 2021-ben már a bajnokságért szálljanak harcba.

Ennek fényében kiábrándítóan indult az idei év, a Renault a tempót tekintve nem került közelebb a három élcsapathoz, továbbra is csak az igen szoros középmezőny élén(?) küzdenek, de a pocsék megbízhatóság miatt még a “best of the rest” pozíció sem garantált.