A jövőben évente két Forma-1-es nagydíjat rendezne Kína, ezzel kapcsolatban már tárgyalások is zajlanak a héten. Sean Bratches, az F1 marketingigazgatója kedden megerősítette, hogy egyeztetnek az ázsiai ország képviselőivel erről a lehetőségről.

“Tárgyalunk a tartományi kormányok képviselőivel arról, hogy Sanghaj mellett egy másik kínai város is bekerüljön a naptárba” – jelentette ki Bratches, hozzátéve, hogy leginkább egy “városi pálya lehet érdekes”, vélhetően a fővárosban, Pekingben.

Az F1 ugyanakkor nyitott más lehetőségekre is, a napokban hat potenciális helyszínt is felkeresnek az országban. “Minden városban egyeztetünk a kormányzati képviselőkkel, a megbeszélések már be vannak ütemezve” – jelezte Bratches, hogy a Libertyt komolyan érdekli a további kínai terjeszkedés.

A hétvégi futam után a Liberty vezérigazgatója, Chase Carey Vietnamba is elrepült, hogy ellenőrizze a 2020-as városi futam előkészületeit. “Arra számítunk, hogy nagyon különleges és izgalmas versenyeket hoz majd ez a pálya” – mondta Carey.