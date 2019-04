A sasszemű nézők kiszúrhatták azt az üzenetet a 2019-es Forma-1-es Kínai Nagydíj leintése után, amely szerint a sportág valaha volt legjobb futama volt a jubileumi ezredik verseny. A felirat a dobogósok pihenőszobájában található képernyőn megjelenő Twitter-üzenetek között volt olvasható. Nehéz elhinni, hogy valaki egy olyan Mercedes-dominanciával végződő futamot tart a legjobbnak, ahol alig volt komoly történés vagy előzés az élmezőnyben. Elég visszatekinteni az előző, bahreini versenyre, vagy néhány kiemelkedő nagydíjra az elmúlt 999 versenyhétvégéről.

A WTF1 humoros F1-es tartalmakkal foglalkozó angol nyelvű oldal egyik szerkesztője szúrta ki, hogy a Hamilton előtt megjelenő felirat valójában nem egy rajongó Twitter-fiókjából származik, hanem egy, a Forma-1 alkalmazásában álló embertől. Ez már a Twitter-fiókjában is fel van tüntetve, és az üzenetei is erről árulkodnak.

So the race was so dull that F1 had to get their own employees to tweet about it for the screen in the cool down room? 🤔 pic.twitter.com/DpxJN21x2z

— Tom Bellingham (@TommyWTF1) 2019. április 14.