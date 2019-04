A 2019-es Forma-1-es Kínai Nagydíj harmadik szabadedzését korábban kellett leinteni Alexander Albon, az idén a királykategóriában bemutatkozó pilóta ijesztő balesete következtében. A fiatal thai versenyző a sanghaji versenypálya utolsó kanyarjában a műfűre hajtott, elvesztette az uralmát autója felett és a korlátba csapódott. Szerencséjére sértetlenül szállt ki a ripityára tört Toro Rossóból. A szerelők nem készültek el az autóval az időmérő edzésre.

Albon thumps into the wall as FP3 draws to a close

Great to see him walk away 👍

Toro Rosso will need a minor miracle to get the car ready for qualifying 😬#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/guBKgi7AlH

— Formula 1 (@F1) 2019. április 13.