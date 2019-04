Fernando Alonso a Forma-1-ből ugyan kiszállt, hogy más kihívásokkal próbálkozzon 2019-ben, de a McLarennek nem fordított hátat, sőt: a wokingiakkal közösen fut neki újra az indianapolisi 500 mérföldes versenynek május végén.

A McLaren hétfő délután le is leplezte a kétszeres F1-világbajnok új autóját, íme a Wokingban Bob Fernley vezetése alatt felkészített, Chevrolet-motoros Indy-járgány, amely a McLaren első, 1972-es Indy 500-as győzelme előtt tisztelegve a 66-os számot viseli.

Want to see more angles of the #McLaren66? 📸👀

Of course you do… #Indy500 pic.twitter.com/KHuO0fcbrQ

— McLaren Indy (@McLarenIndy) April 8, 2019