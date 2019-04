“Igazából Gary Paffett-tel nőttem fel (a McLaren utánpótlásprogramjában) – ő egy kicsit öregebb nálam, de most is versenyez a Forma-E-ben, az lesz a jövő. Ki tudja, talán én is kamatoztathatnám a képességeimet ott – de ahogy öregszik az ember, egyre nehezebb motivációt találni, hogy egy valamire koncentráljon az ember, szóval valami olyasmi kell, amit szeretek csinálni.”

Az ötszörös világbajnok Lewis Hamilton idén 34 éves, mercedeses szerződése pedig 2020 végéig szól. Az angol versenyző mostanra kezd hozzászokni a gondolathoz, hogy a Forma-1-es karrierje inkább előbb, mint utóbb véget ér, és bár korábban arról beszélt, hogy az F1 után inkább más dolgokkal, a divattal, a zenéléssel szeretne foglalkozni, most azt mondta, azért el tudja képzelni magát más versenyszériában is.

Olvass tovább

“Az biztos, hogy mindig szeretni fogom az autókat, és igyekszem addig maradni a Forma-1-ben, amíg fittnek és összeszedettnek érzem magam és a legmagasabb szinten tudok vezetni.

“De vannak más kategóriák is, ahol kipróbálhatom magam később. Fernando Alonso nekifut az Indycarnak, Kimi Räikkönen is feszegeti még a határokat” – hozta fel példának a hamarosan 38 éves spanyolt és a már 39 éves finnt arra, hogy neki is lehet még néhány jó éve.

Hamilton nyilván nem véletlenül említette a Forma-E-t, a Mercedes a jövő évtől indít gyári csapatot a sorozatban.

Forrás: Fotó: Getty Images