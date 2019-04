A Forma-1 vezetése komolyan fontolgatja, hogy 2020-tól a jelenlegi három helyett négy szakaszból álló időmérőt vezessenek be, ezt illetően a csapatoktól is várják a véleményeket. A Racefans.net Bahreinben a Red Bull és a Ferrari főnökét is megkérdezte a reformról, úgy tűnik, megoszlanak a vélemények az újítás értelmét illetően.

“Első ránézésre úgy tűnik, hogy kicsit kevés gumink lenne a négyrészes időmérőhöz” – mondta a Red Bull-os Christian Horner.

“Szerintem nagyon kell vigyázni, nehogy az legyen a vége, hogy a Q4-ben nem mennek ki az autók, mert elfogytak a gumik. Lesz-e elég szett ehhez? Nyitottak vagyunk mindenféle ötletre, de szerintem nagyon át kell ezt gondolni, nehogy öncélúan változtassunk. Mi is változtatás célja, jobb lesz-e tőle (az időmérő)?”

A ferraris Mattia Binotto szerint lehetséges a nem kíván mellékhatások nélküli szabályváltoztatás:

“Már folytatjuk a szimulációkat, foglalkozunk a kérdéssel. Londonban (a Liberty, az FIA és a csapatok március 26-i értekezletén) is volt szó erről, majd ezen a hétvégén is szóba került megint. Szerintem igen, miután végzünk a szimulációkkal, miután minden kész, nem lesz probléma. Most várjuk a legfrissebb szövegváltozatot, hogy lássuk, milyen is az új formátum, majd megnézzük.”