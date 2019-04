“Korábban mindig vékony voltam, de idén karácsony környékén felszedtem hat kilót. És nem is csak a sült pulykától, hanem az edzéstől. Egészségesebbnek is érzem magam!” – idézte a Racefans.net az angolt.

Olvass tovább

“Normál méret, normál alkat vagyok. 185 centi, és tavaly ehhez 66 kiló voltam. Most már 72-73 kiló vagyok, és sokkal energikusabbnak is érzem magam. A barátnőm azt mondaná, hogy jobban is nézek ki, szóval sok szempontból előnyös volt ez.”

“Tényleg nagy szükség volt erre az F1-ben, és szerintem az lehetne a következő lépés, hogy egységesítik a pilótafülékék méretét, mert a kisebb termetű pilóták azért még előnyben vannak, náluk több mindent lehet összezsúfolni, beljebb lehet hozni a hűtőket, ilyesmik.”

“A Forma-2-ben megvan az egységes méret, amiben egy 192 centis pilóta is elfér. Nyilván a nézők, az újságírók nem látnák a különbséget, de ez lenne a jó irány.”

Forrás: Fotó: Getty Images